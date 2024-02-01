МВД: Совершивший неэтичные действия в отношении граждан подросток проходит принудительное лечение

Совершивший неэтичные действия в отношении граждан подросток находится на принудительном лечении в психиатрической больнице.

Совершивший неэтичные действия в отношении граждан подросток находится на принудительном лечении в психиатрической больнице.

Об этом сообщил Report сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Нурлан Алиев.

По его словам, повторное распространение видеоролика создает путаницу: "Принимая это во внимание, доводим до сведения, что в отношении подростка принимаются установленные законом меры".

Отметим, что в социальных сетях распространились ролики с участием подростка, который совершал неэтичные действия в отношении граждан в различных общественных местах. Свои действия подросток снимал на камеру телефона и выкладывал в соцсеть, что вызвало массу недовольства среди граждан.