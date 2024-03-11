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МВД: Полиция в выходные изъяла у граждан 15 единиц огнестрельного оружия и гранаты

МВД: Полиция в выходные изъяла у граждан 15 единиц огнестрельного оружия и гранаты В Азербайджане за минувшие выходные у граждан изъяли 15 единиц огнестрельного оружия и гранаты.
Происшествия
11 марта 2024 г. 10:26
МВД: Полиция в выходные изъяла у граждан 15 единиц огнестрельного оружия и гранаты

В Азербайджане за минувшие выходные у граждан изъяли 15 единиц огнестрельного оружия и гранаты.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 9 и 10 марта в столице и в различных районах республики граждане добровольно сдали сотрудникам полиции 1 пистолет, 2 гранаты, 9 ружей, 2 магазина и 702 патрона разного калибра.

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий полиция обнаружила и изъяла незаконно хранившиеся 1 автомат, 2 пистолета, 2 ружья, 7 магазинов и 152 патрона.

Сотрудники Джебраильского РУП в свою очередь обнаружили в районе села Шайбек 1 автомат и 2 танковых снаряда.

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Версия на азербайджанском языке Polis həftəsonu tapança, avtomat, qumbara və tank mərmisi götürüb

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