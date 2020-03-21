МВД: Сотрудникам полиции пришлось применить оружие против контрабандистов

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отделения полиции, в ночь с 20 на 21 марта примерно в 02:00 часа были задержаны 8 человек, пытавшиеся забрать из тайного места хранения наркотики, доставленные контрабандным путем из Исламской Республики Иран.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, при задержании эти лица не подчинились требованиям и создали угрозу жизни полицейским, наехав на них на автомобилях. Из-за этого сотрудникам полиции пришлось применить оружие. В результате инцидента двое из преступников получили ранения.

При обыске в автомобилях задержанных было обнаружено и изъято около 50 кг наркотиков - героина, опиума, марихуаны и метамфетамина.

По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.