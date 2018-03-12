МВД: Состояние двух пострадавших при аварии автобуса в Евлахе оценивается как средне-тяжелое

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Министерство Внутренних Дел сделало заявление в связи с аварией автобуса, перевозившего школьников.

Как сообщает Report, сегодня в 9:00 на участке автомагистрали Баку – Газах, проходящем через Евлахский район, грузовой автомобиль марки «ГАЗ-53» столкнулся с движущимся в одном направлении микроавтобусом марки Ford Transit.

В результате столкновения пятеро из 17-ти пассажиров микроавтобуса получив повреждения были доставлены в Центральную Городскую Больницу Мингячевира. Состояние двоих оценивается как стабильное, а других трех как средней тяжести. Пассажирами микроавтобуса, в основном являлись учащиеся 9-го класса из Аранской зоны, которые направлялись в Евлах для сдачи пробного экзамена. Микроавтобус был заказан учителями и родителями на основе устного соглашения для перевозки школьников.

По факту ведется расследование.