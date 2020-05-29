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МВД: Шесть человек погибло на дорогах страны минувшим днем

МВД: ​Шесть человек погибло на дорогах страны минувшим днем

Минувшим днем 37 преступлений на территории Азербайджана были раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, раскрыты 3 преступления, совершенных в предшествующие периоды.

Задержаны и переданы по назначению 11 числившихся в розыске, из них 2 должников и 1 за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств.

На дорогах республики произошло 6 тяжелых ДТП, в которых погибли 6 человек, 1 пострадал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, были выявлены 17 фактов незаконного оборота наркотиков, 3 факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 27 человек.

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