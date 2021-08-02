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МВД: Сделанное депутату замечание полностью соответствует требованиям законодательства

МВД: Сделанное депутату замечание полностью соответствует требованиям законодательства Министерство внутренних дел (МВД) выразило позицию относительно неподобающего поведения депутата Милли Меджлиса Эльданиза Салимова.
Происшествия
2 августа 2021 г. 18:02
МВД: Сделанное депутату замечание полностью соответствует требованиям законодательства
Эльшад Гаджиев

Министерство внутренних дел (МВД) выразило позицию относительно неподобающего поведения депутата Милли Меджлиса Эльданиза Салимова.

Как сообщил Report начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы министерства, майор полиции Эльшад Гаджиев, факт нарушения правил особого карантинного режима депутатом Э.Салимовым, который вступил в конфликт с сотрудниками полиции, был воспринят в обществе неоднозначно.

Он напомнил, что, руководствуясь требованиями законодательства, соответствующими указами главы государства, решениями Кабинета министров, Министерство внутренних дел с марта прошлого года осуществляет контроль за исполнением требований особого карантинного режима и требует, чтобы все, независимо от положения в обществе и занимаемой должности, соблюдали установленные ограничения:

"В этом вопросе нет исключений. Сделанное депутату замечание полностью соответствует требованиям законодательства. Министерство также проводит расследование и принимает необходимые меры в отношении сотрудников, не выполняющих на должном уровне служебные обязанности в сфере контроля за особым карантинным режимом".

Представитель МВД добавил, что в связи с инцидентом в соответствии с требованиями законодательства в Генеральной прокуратуре проводится следствие, по результатам которого будет принято соответствующее решение.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Deputat Eldəniz Səlimova bildirilən irad qanunvericiliyin tələblərinə tam uyğundur"

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