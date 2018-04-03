МВД сделало заявление в связи с пытавшимся покончить с собой в отделении полиции: Его лечение продолжается

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел сделало официальное заявление в связи с попыткой суицида в отделении полиции города Мингячевир.

В ответ на запрос Report начальник пресс-службы МВД Ильхам Бабаев сообщил, что неоднократно судимый ранее Арзуман Рагимов был задержан по подозрению в краже 12 декабря прошлого года из парикмахерской на улице И.Гаибова в Мингячевире телевизора марки Samsung стоимостью 660 манатов, 12 марта этого года – из квартиры гражданина различные предметы на сумму 7-8 тыс. манатов. Решением городского суда он был арестован в административном порядке на 30 дней: "С целью уклонения от совершенных преступлений Арзуман Рагимов 1 апреля в месте временного заключения проглотил неизвестный предмет и сообщил об этом постовому. Он был немедленно размещен в городскую центральную больницу. Сейчас его состояние стабильное, лечение продолжается. В отношении Арзумана Рагимова не применялось насилие, не оказывалось какое-либо давление".