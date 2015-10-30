МВД сделало официальное заявление в связи с убийством посреди улицы в Баку

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана сделало официальное заявление в связи с убийством посреди улицы в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства, 29 октября на проспекте Г.Гараева Низаминского района был найден труп жительницы Баку Илахи Юсубовой с ножевыми ранениями.

Житель столицы Бабек Алиев, совершивший убийство на почве ревности, добровольно сдался в 14-е отделение полиции Сабунчинского районного управления полиции.

По факту ведется расследование.