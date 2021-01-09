МВД: С постов возвращено 2 258 транспортных средств

8 января 2021 года в результате контрольно-профилактических мер были выявлены и возвращены 2 258 транспортных средств, пытавшихся пройти через посты без соответствующего разрешения.

8 января 2021 года в результате контрольно-профилактических мер были выявлены и возвращены 2 258 транспортных средств, пытавшихся пройти через посты без соответствующего разрешения.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в отношении 3 147 человек, нарушивших правила карантинного режима, применены меры административного взыскания.

В то же время в отношении 12 активных больных коронавирусом, выявленных в общественных местах, возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.