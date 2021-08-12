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МВД: С начала пандемии 554 человека были привлечены к уголовной ответственности

МВД: С начала пандемии 554 человека были привлечены к уголовной ответственности В Азербайджане продолжаются контрольно-профилактические мероприятия, направленные на предотвращение нарушений противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.
Происшествия
12 августа 2021 г. 15:40
МВД: С начала пандемии 554 человека были привлечены к уголовной ответственности
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В Азербайджане продолжаются контрольно-профилактические мероприятия, направленные на предотвращение нарушений противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, по фактам предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции с марта прошлого года по сегодняшний день возбуждено было 1 030 уголовных дел (554 человека привлечены к уголовной ответственности по статье 139-1). В отношении 40 человек избрана мера пресечения в виде ареста, 54 нарушителя находятся под надзором полиции, в отношении 460 человек избраны иные меры.

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Версия на английском языке Interior Ministry: 554 people prosecuted, 40 arrested during pandemic
Версия на азербайджанском языке DİN: "Pandemiya başlayandan 554 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, 40 nəfər həbs olunub"

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