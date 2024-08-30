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МВД: С начала года в ДТП с наездом на животных погибли 4 человека

МВД: С начала года в ДТП с наездом на животных погибли 4 человека За семь месяцев этого года в результате дорожно-транспортных происшествий с наездом на животных 4 человека погибли, 2 получили ранения.
Происшествия
30 августа 2024 г. 13:49
МВД: С начала года в ДТП с наездом на животных погибли 4 человека

За семь месяцев этого года в результате дорожно-транспортных происшествий с наездом на животных 4 человека погибли, 2 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

МВД напомнило, что законодательством предусмотрена ответственность за оставление скота без присмотра на дороге, перегон по дорогам с асфальтовым и цементно-бетонным покрытием, железнодорожным путям, а также поездки на гужевом транспорте по непредназначенным для этого участкам дорог, либо проезд в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.

"Принимаются эффективные меры, чтобы владельцы скота не избежали ответственности в случае таких аварий. Кроме того, учитывая частоту ДТП с наездом на диких или бродячих животных, Главное управление дорожной полиции призывает водителей быть внимательными и готовыми к возможным внезапным ситуациям на дорогах", - говорится в сообщении.

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