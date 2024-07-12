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МВД: С начала года обезврежены 119 преступных группировок, совершивших тяжкие преступления

МВД: С начала года обезврежены 119 преступных группировок, совершивших тяжкие преступления В Азербайджане в первой половине года в рамках мер по борьбе с организованной преступностью обезврежены 356 преступных группировок.
Происшествия
12 июля 2024 г. 15:34
МВД: С начала года обезврежены 119 преступных группировок, совершивших тяжкие преступления

В Азербайджане в первой половине года в рамках мер по борьбе с организованной преступностью обезврежены 356 преступных группировок.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании коллегии МВД, посвященном итогам деятельности в первой половине года.

Среди них 119 совершили тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме того, 179 человек были привлечены к уголовной ответственности за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. Из незаконного оборота в целом изъято 2 тонны 844 килограмма наркотических средств, уничтожено более 296 тонн наркосодержащих растений.

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Версия на азербайджанском языке 2024-cü ilin altı ayında xüsusilə ağır cinayətlər törədən 119 kriminal qrup zərərsizləşdirilib

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