МВД: С начала года обезврежены 119 преступных группировок, совершивших тяжкие преступления

В Азербайджане в первой половине года в рамках мер по борьбе с организованной преступностью обезврежены 356 преступных группировок.

В Азербайджане в первой половине года в рамках мер по борьбе с организованной преступностью обезврежены 356 преступных группировок.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании коллегии МВД, посвященном итогам деятельности в первой половине года.

Среди них 119 совершили тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме того, 179 человек были привлечены к уголовной ответственности за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. Из незаконного оборота в целом изъято 2 тонны 844 килограмма наркотических средств, уничтожено более 296 тонн наркосодержащих растений.