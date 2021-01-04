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МВД: С карантинных постов возвращены 2 225 транспортных средств

МВД: С карантинных постов возвращены 2 225 транспортных средств 3 января 2021 года были выявлены и возвращены 2 225 транспортных средств, пытавшихся пересечь эти посты без соответствующего разрешения
Происшествия
4 января 2021 г. 11:56
МВД: С карантинных постов возвращены 2 225 транспортных средств

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают контрольно-профилактические проверки на постах, установленных на въездах-выездах из 5 городов и 12 районов в связи с ужесточенным карантинным режимом, введенном по решению Кабмина Азербайджана в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

3 января 2021 года были выявлены и возвращены 2 225 транспортных средств, пытавшихся пересечь эти посты без соответствующего разрешения. Кроме того, в указанный период в стране в отношении 2 025 человек были применены меры административного взыскания за нарушение правил карантинного режима.
В то же время за последние два дня в общественных местах были обнаружены 12 активных больных COVID-19, получающих лечение на дому, в отношении 6 возбуждено уголовное дело.

Все мероприятия в этом направлении служат обеспечению безопасности населения и охране его здоровья. Граждан просят относиться к мерам изоляции с пониманием и не покидать место жительства без острой необходимости.

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Версия на азербайджанском языке DİN: 2 225 nəqliyyat vasitəsi geri qaytarılıb

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