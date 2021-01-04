МВД: С карантинных постов возвращены 2 225 транспортных средств

3 января 2021 года были выявлены и возвращены 2 225 транспортных средств, пытавшихся пересечь эти посты без соответствующего разрешения

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают контрольно-профилактические проверки на постах, установленных на въездах-выездах из 5 городов и 12 районов в связи с ужесточенным карантинным режимом, введенном по решению Кабмина Азербайджана в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

3 января 2021 года были выявлены и возвращены 2 225 транспортных средств, пытавшихся пересечь эти посты без соответствующего разрешения. Кроме того, в указанный период в стране в отношении 2 025 человек были применены меры административного взыскания за нарушение правил карантинного режима.

В то же время за последние два дня в общественных местах были обнаружены 12 активных больных COVID-19, получающих лечение на дому, в отношении 6 возбуждено уголовное дело.

Все мероприятия в этом направлении служат обеспечению безопасности населения и охране его здоровья. Граждан просят относиться к мерам изоляции с пониманием и не покидать место жительства без острой необходимости.