О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД: С карантинных постов возвращены 2 059 транспортных средств

МВД: С карантинных постов возвращены 2 059 транспортных средств Все меры, осуществляемые в этом направлении, служат обеспечению безопасности населения и защите их здоровья
Происшествия
22 января 2021 г. 10:37
МВД: С карантинных постов возвращены 2 059 транспортных средств
0 : 00
0 : 00

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на въездах-выездах в 5 городов и 12 районов страны установлены специальные посты, на которых военнослужащие Министерства внутренних дел и сотрудники полиции продолжают проводить контрольно-профилактические работы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Несмотря на неоднократные предупреждения, 21 января 2021 года также были зарегистрированы случаи нарушения правил карантинного режима.

В ходе контрольно-профилактических мероприятий были выявлены и возвращены 2 059 транспортных средств, пытавшихся без разрешения проехать через карантинные посты.

Также в этот день по стране в отношении 1 677 человек было применено административное взыскание за нарушение правил карантинного режима, один гражданин был арестован.

Кроме того, были обнаружены и возвращены домой 5 активных больных COVID-19, которым назначено лечение в домашних условиях, в отношении четырех них возбуждены уголовные дела.

"Все меры, осуществляемые в этом направлении, служат обеспечению безопасности населения и защите их здоровья", - сообщили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Postlardan keçməyə cəhd göstərən 2 059 avtomobil geri qaytarılıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане вносятся новшества в связи со шторками на окнах автомобилей
В Азербайджане вносятся новшества в связи со шторками на окнах автомобилей
22 января 2021 г. 11:44
Названо число оштрафованных за нарушение карантина
Названо число оштрафованных за нарушение карантина
22 января 2021 г. 11:01
В Грузии задержан гражданин Азербайджана
В Грузии задержан гражданин Азербайджана
22 января 2021 г. 10:41
В Нахчыване произошло землетрясение
В Нахчыване произошло землетрясение
22 января 2021 г. 01:33
В прошлом году 8 сотрудников Прокуратуры города Баку были наказаны
В прошлом году 8 сотрудников Прокуратуры города Баку были наказаны
21 января 2021 г. 19:39
МВД: С карантинных постов возвращены 2 315 транспортных средств
МВД: С карантинных постов возвращены 2 315 транспортных средств
21 января 2021 г. 15:50
Названо число арестованных за нарушение карантина граждан
Названо число арестованных за нарушение карантина граждан
21 января 2021 г. 15:39
Жителя Баку задержали с 5 кг наркотиков
Жителя Баку задержали с 5 кг наркотиков
21 января 2021 г. 14:34
Официально подтверждена еще одна соцсеть Генпрокуратуры
Официально подтверждена еще одна соцсеть Генпрокуратуры
21 января 2021 г. 11:42
В Баку задержали алкоголика, устроившего фейерверк в День всенародной скорби
В Баку задержали алкоголика, устроившего фейерверк в День всенародной скорби
21 января 2021 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi