МВД: С карантинных постов возвращены 2 059 транспортных средств

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на въездах-выездах в 5 городов и 12 районов страны установлены специальные посты, на которых военнослужащие Министерства внутренних дел и сотрудники полиции продолжают проводить контрольно-профилактические работы.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
Несмотря на неоднократные предупреждения, 21 января 2021 года также были зарегистрированы случаи нарушения правил карантинного режима.
В ходе контрольно-профилактических мероприятий были выявлены и возвращены 2 059 транспортных средств, пытавшихся без разрешения проехать через карантинные посты.
Также в этот день по стране в отношении 1 677 человек было применено административное взыскание за нарушение правил карантинного режима, один гражданин был арестован.
Кроме того, были обнаружены и возвращены домой 5 активных больных COVID-19, которым назначено лечение в домашних условиях, в отношении четырех них возбуждены уголовные дела.
"Все меры, осуществляемые в этом направлении, служат обеспечению безопасности населения и защите их здоровья", - сообщили в пресс-службе.