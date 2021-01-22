МВД: С карантинных постов возвращены 2 059 транспортных средств

Все меры, осуществляемые в этом направлении, служат обеспечению безопасности населения и защите их здоровья

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на въездах-выездах в 5 городов и 12 районов страны установлены специальные посты, на которых военнослужащие Министерства внутренних дел и сотрудники полиции продолжают проводить контрольно-профилактические работы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Несмотря на неоднократные предупреждения, 21 января 2021 года также были зарегистрированы случаи нарушения правил карантинного режима.

В ходе контрольно-профилактических мероприятий были выявлены и возвращены 2 059 транспортных средств, пытавшихся без разрешения проехать через карантинные посты.

Также в этот день по стране в отношении 1 677 человек было применено административное взыскание за нарушение правил карантинного режима, один гражданин был арестован.

Кроме того, были обнаружены и возвращены домой 5 активных больных COVID-19, которым назначено лечение в домашних условиях, в отношении четырех них возбуждены уголовные дела.

"Все меры, осуществляемые в этом направлении, служат обеспечению безопасности населения и защите их здоровья", - сообщили в пресс-службе.