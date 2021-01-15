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МВД: С карантинных постов возвращены 1 766 транспортных средств

МВД: С карантинных постов возвращены 1 766 транспортных средств В отношении 2 человек, нарушивших правила карантинного режима, применены административные аресты
Происшествия
15 января 2021 г. 11:31
МВД: С карантинных постов возвращены 1 766 транспортных средств
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Продолжаются проверки на специальных постах, установленных в 5 городах и 12 районах Азербайджана, где введен строгий карантинный режим.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД республики.

Было отмечено, что 14 января в результате контрольно-профилактических мероприятий были выявлены и возвращены 1 766 транспортных средств, пытавшихся проехать без соответствующего разрешения.

В отношении 2 человек, нарушивших правила карантинного режима, применены административные аресты, а в отношении 2 772 - иные меры административного взыскания. В общественных местах были задержаны два человека, которым было предписано лечение от коронавируса в домашних условиях.

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Версия на азербайджанском языке Postlardan geri qaytarılan avtomobillərin sayı açıqlandı

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