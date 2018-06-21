МВД рекомендует водителям не оставлять документы и деньги в автомобилях

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Обратившаяся в 4-е отделение полиции Бинагадинского районного управления полиции жительница Баку М.Шабанова сообщила, что на территории поселка М.Э.Расулзаде у ее автомобиля марки Mitsubishi разбили стекло и украли сумку с 300 манатами, 50 долларами и документами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении кражи, ранее судимый за наркотики и кражу житель столицы Эмиль Мастанов. Раскрыты и другие аналогичные преступления, совершенные им. Установлено, что Э.Мастанов на территории района совершил кражу еще из трех автомобилей.

Бинагадинское районное управление полиции ведет расследование.

МВД еще раз доводит до сведения владельцев транспортных средств, что паркуя автомобили, особенно в темное время суток, покидая транспортные средства даже на короткое время, а также на автомойках или ремонтных цехах, оставшиеся в салоне автомобиля без присмотра ценные вещи или документы могут быть украдены некоторыми слабохарактерными, криминально настроенными лицами.

Для предотвращения подобных случаев водителям рекомендуется, покидая автомобиль, забирать с собой деньги, телефон, другие ценные вещи, личные документы, по возможности оставлять транспортные средства не в безнадзорных и бесконтрольных местах, а в поле видимости и в зоне камер видеонаблюдения "Безопасный город", на освещенных частях улиц и дворов.