МВД расследует драку между родителями на территории школы №158

Министерство внутренних дел Азербайджана расследует инцидент, произошедший на территории средней школы №158 в Ясамальском районе Баку.

Министерство внутренних дел Азербайджана расследует инцидент с дракой между родителями на территории средней школы №158 в Ясамальском районе Баку.

Как заявила Report сотрудник пресс-службы МВД Луму Исрафилли, стороны конфликта подали заявления в местное отделение полиции 18 декабря прошлого года.

"Проведены осмотр места происшествия и сбор объяснений. В рамках расследования участники инцидента направлены на экспертизу для определения характера и степени полученных повреждений", - отметила она.

В МВД отметили, что процессуальные действия продолжаются, и по итогам инциденту будет дана правовая оценка.

Напомним, ранее в соцсетях распространились видеокадры драки между несколькими женщинами на территории столичной средней школы №158. Инцидент происходил в присутствии малолетних детей.