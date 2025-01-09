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МВД расследует драку между родителями на территории школы №158

МВД расследует драку между родителями на территории школы №158 Министерство внутренних дел Азербайджана расследует инцидент, произошедший на территории средней школы №158 в Ясамальском районе Баку.
Происшествия
9 января 2025 г. 10:59
МВД расследует драку между родителями на территории школы №158

Министерство внутренних дел Азербайджана расследует инцидент с дракой между родителями на территории средней школы №158 в Ясамальском районе Баку.

Как заявила Report сотрудник пресс-службы МВД Луму Исрафилли, стороны конфликта подали заявления в местное отделение полиции 18 декабря прошлого года.

"Проведены осмотр места происшествия и сбор объяснений. В рамках расследования участники инцидента направлены на экспертизу для определения характера и степени полученных повреждений", - отметила она.

В МВД отметили, что процессуальные действия продолжаются, и по итогам инциденту будет дана правовая оценка.

Напомним, ранее в соцсетях распространились видеокадры драки между несколькими женщинами на территории столичной средней школы №158. Инцидент происходил в присутствии малолетних детей.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоDİN: Bakıda valideynlərin məktəb həyətində dava etməsi araşdırılır, hərəkətə hüquqi qiymət veriləcək

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