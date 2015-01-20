МВД распространило заявление в связи с избиением полицейского

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) распространило официальную информацию в связи с избиением сержанта полиции в городе Шеки. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД, 19 января примерно в 20 часов в городе Шеки сотрудник пост-патрульной службы Шекинского городского и районного отделения полиции (ШГРОП), сержант полиции Фамиль Самедов (в неслужебное время), представившись, призвал к порядку троих неизвестных, избивающих Акифа Заманова. Однако данные лица не подчинились Ф.Самедову и применили в отношении него силу.

Ф.Самедов помещен в больницу. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Шекинского ГРОП были задержаны подозреваемые в совершении преступления, ранее судимые Вусал Багиев и Фуад Бабаев. Было выявлено, что они находились в состоянии среднего алкогольного опьянения. Шекинским ГРОП ведется расследование.