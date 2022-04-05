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МВД Азербайджана выявило факт принудительного труда граждан

МВД Азербайджана выявило факт принудительного труда граждан В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми, в животноводческом хозяйстве жителя Баку Фазиля Исмаилова, расположенном в поселке Пиршаги, был выявлен факт принудительного труда граждан Азе
Происшествия
5 апреля 2022 г. 15:21
МВД Азербайджана выявило факт принудительного труда граждан

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми, в животноводческом хозяйстве жителя Баку Фазиля Исмаилова, расположенном в поселке Пиршаги, был выявлен факт принудительного труда граждан Азербайджана.

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило заявление о мужчине, подвергавшем людей принудительному труду.

Как сообщает Report, в заявлении Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, говорится, что Ф.Исмаилов был задержан в качестве подозреваемого. Следствие по уголовному делу, возбужденному по статьям 144 - 1.2.1, 144 - 2.2.1, 144 - 1.2.2, 144 - 2.2.3 и 144-2.2.4 (принудительный труд) УК АР, было завершено, материалы для рассмотрения были направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

По приговору суда Ф.Исмаилов был признан виновным по указанным статьям Уголовного кодекса и приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы».

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Версия на азербайджанском языке DİN insanları məcburi əməyə məruz qoyan şəxslə bağlı açıqlama yayıb

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