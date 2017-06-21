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    МВД распространило сообщение в связи с убийством матерью своей 5-летней дочери

    Гюльнара Сайпуллаева задержана в качестве подозреваемого лица

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ 14 июня 5-летняя Луиза Сайпуллаева из села Хил Гусарского района была доставлен в больницу мертвой.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате расследования, проведенного сотрудниками органов полиции и прокуратуры, было установлено, что мать девочки Гюльнара Сайпуллаева умышленно убила ребенка, подмешав ей в молоко отравляющее вещество. 

    Г. Сайпуллаева задержана в качестве подозреваемого в совершении преступления лица.

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