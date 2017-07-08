МВД Азербайджана распространило сообщение в связи с фактом смерти двух человек в Губе

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Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана распространило официальное сообщение в связи с фактом смерти двух человек сгоревших в автомобиле.

Как передает Report, в сообщении говорится, что 7 июля в районе 9.00 на территории села Купчалгышлаг автомобиль марки “ВАЗ-2106”, управляемый жителем Хачмазского района Рахманом Исаговым упал с высоты 8-10 метров в результате чего автомобиль загорелся. Водитель и его пассажир Ульвия Мамедова сгорели.

По факту в Губинском районном отделении полиции ведется расследование.