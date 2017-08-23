Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) распространило официальную информацию в связи со смертью мастера мейханы Байрама Кюрдаханлы.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МВД, в министерстве сообщили, что 23 августа в районе 2 часов на территории поселка Кюрдаханы Сабунчинского района житель города Баку Рамин Фархадов, управляя автомобилем марки Peugeot, сбил переходившего дорогу жителя поселка Байрама Гулиева.

Помещенный в больницу Б. Гулиев впоследствии там скончался.

Сабунчинским районным управлением полиции ведется расследование.