МВД распространило официальную информацию по поводу тяжелого ДТП, повлекшего гибель 5 студентов

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило официальную информацию о ДТП, произошедшем на дороге Баку-Сумгайыт.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в 8 часов утра 9 марта на территории Абшеронского района управляемый жителем Сумгайыта Намиком Гусейновым микроавтобус марки "Ford" врезался в остановившийся на проезжей части дороги грузовой автомобиль марки "ЗИЛ", за рулем которого находился его земляк Эльвин Шамистанлы.

В результате этого 5 пассажиров микроавтобуса погибли, 18 получивших травмы различной степени тяжести человек доставлены в Сумгайытскую городскую больницу скорой неотложной медицинской помощи, а 3 человека – в Бакинский городской клинический медицинский центр.

По факту в подчиняющемся Главному управлению следствия и дознания МВД следственном отделе по делам дорожно-транспортных происшествий возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК. Водитель микроавтобуса Намик Гусейнов привлечен к ответственности в качестве подозреваемого лица.

На данный момент осуществляются необходимые и неотложные следственные действия по уголовному делу.