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    ​МВД распространило официальную информацию о гибели судьи ФИФА

    Расследованием смертельного ДТП занимается Сабунчинское районное управление полиции

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) распространило информацию по поводу автокатастрофы, в результате которой погиб рефери ФИФА по футзалу Халил Гусейнли.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД, 5 января в 11 часов в поселке Забрат Сабунчинского района столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ", за рулем которых находились жители столицы Ихтияр Гасанов и Халил Гусейнли. В результате ДТП Х.Гусейнли погиб, а И.Гасанов был госпитализирован.

    Расследованием смертельного ДТП занимается Сабунчинское районное управление полиции. 

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