​МВД распространило официальную информацию о гибели судьи ФИФА

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) распространило информацию по поводу автокатастрофы, в результате которой погиб рефери ФИФА по футзалу Халил Гусейнли.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД, 5 января в 11 часов в поселке Забрат Сабунчинского района столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ", за рулем которых находились жители столицы Ихтияр Гасанов и Халил Гусейнли. В результате ДТП Х.Гусейнли погиб, а И.Гасанов был госпитализирован.

Расследованием смертельного ДТП занимается Сабунчинское районное управление полиции.