МВД распространило официальную информацию о гибели юриста НСТР в ДТП

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило официальную информацию о гибели в ДТП юриста Национального совета телерадиовещания (НСТР) Тогрула Мирзазаде.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства, 3 июня в 18 часов на улице Зыхская дорога в Хатаинском районе житель Баку Тогрул Мирзазаде на мотоцикле марки "Harley-Davidson" врезался в автомобиль марки "ГАЗель", за рулем которого находился столичный житель Нариман Наджиев.

В результате Т. Мирзазаде погиб на месте происшествия.

Факт расследуется Хатаинским РУП.