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    МВД распространило официальную информацию о гибели юриста НСТР в ДТП

    Факт расследуется Хатаинским РУП

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило официальную информацию о гибели в ДТП юриста Национального совета телерадиовещания (НСТР) Тогрула Мирзазаде.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства, 3 июня в 18 часов на улице Зыхская дорога в Хатаинском районе житель Баку Тогрул Мирзазаде на мотоцикле марки "Harley-Davidson" врезался в автомобиль марки "ГАЗель", за рулем которого находился столичный житель Нариман Наджиев.

    В результате Т. Мирзазаде погиб на месте происшествия.

    Факт расследуется Хатаинским РУП. 

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