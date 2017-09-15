МВД распространило официальное заявление в связи со смертельным ДТП с участием автобуса №39

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило официальную информацию в связи со смертельным ДТП с участием автобуса №39.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД, 14 сентября в районе 7 часов на улице А. Шарифзаде в Ясамальском районе автобус марки Daewoo сбил стоявшую на обочине дороги жительницу города Баку Гюнель Аскерову. Помещенная в больницу Г. Аскерова позже скончалась.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 29-го отделения Ясамальского районного управления полиции, по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый житель города Шеки Хаким Саатов.