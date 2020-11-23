МВД распространило очередное заявление по поводу курения

Министерство внутренних дел распространило еще одно заявление по поводу запрета на курение на открытом воздухе.

Министерство внутренних дел распространило еще одно заявление по поводу запрета на курение на открытом воздухе.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в местах массового скопления людей, перед банкоматом, в очередях нельзя, сняв маску, курить, есть и пить:

"Однако в парках, в местах, где нет скопления людей, не запрещено курить, пить воду и принимать пищу. Но выкуривать сигареты все же рекомендуется в специально отведенных местах. Курящие на улице, вдали от людей штрафоваться не будут. Предыдущая информация носила рекомендательный характер в целях предотвращения распространения коронавируса".

Напомним, что с 21 ноября в Азербайджане ношение масок на открытом воздухе обязательно. Нарушителям грозит штраф в размере 100 манатов.

Ранее начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов заявил Report, что лица, которые сняв маску, будут курить на открытом воздухе, будут оштрафованы на 100 манатов.