О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД распространило очередное заявление по поводу курения 

МВД распространило очередное заявление по поводу курения  Министерство внутренних дел распространило еще одно заявление по поводу запрета на курение на открытом воздухе.
Происшествия
23 ноября 2020 г. 16:15
МВД распространило очередное заявление по поводу курения 
0 : 00
0 : 00

Министерство внутренних дел распространило еще одно заявление по поводу запрета на курение на открытом воздухе.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в местах массового скопления людей, перед банкоматом, в очередях нельзя, сняв маску, курить, есть и пить:

"Однако в парках, в местах, где нет скопления людей, не запрещено курить, пить воду и принимать пищу. Но выкуривать сигареты все же рекомендуется в специально отведенных местах. Курящие на улице, вдали от людей штрафоваться не будут. Предыдущая информация носила рекомендательный характер в целях предотвращения распространения коронавируса".

Напомним, что с 21 ноября в Азербайджане ношение масок на открытом воздухе обязательно. Нарушителям грозит штраф в размере 100 манатов.

Ранее начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов заявил Report, что лица, которые сняв маску, будут курить на открытом воздухе, будут оштрафованы на 100 манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DİN-dən siqaret çəkilməsi ilə bağlı daha bir açıqlama

Новости партнеров

Другие новости из категории

МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
23 ноября 2020 г. 14:41
В прокуратуру направлены материалы по уголовным фактам в связи с муниципалитетами
В прокуратуру направлены материалы по уголовным фактам в связи с муниципалитетами
23 ноября 2020 г. 13:28
В Масаллы больного COVID-19 задержали при продаже мяса
В Масаллы больного COVID-19 задержали при продаже мяса
23 ноября 2020 г. 12:40
МЧС Азербайджана обратилось к населению
МЧС Азербайджана обратилось к населению
23 ноября 2020 г. 12:38
В Гяндже на вышедших из дома больных коронавирусом завели уголовное дело
В Гяндже на вышедших из дома больных коронавирусом завели уголовное дело
23 ноября 2020 г. 11:52
В Мингячевире возбуждено уголовное дело в отношении больной коронавирусом
В Мингячевире возбуждено уголовное дело в отношении больной коронавирусом
23 ноября 2020 г. 10:44
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
23 ноября 2020 г. 10:32
ДТП на трассе Баку-Алят, есть погибший и раненый
ФотоДТП на трассе Баку-Алят, есть погибший и раненый
22 ноября 2020 г. 23:13
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
22 ноября 2020 г. 22:16
Пожар в Исмаиллы потушен
ФотоПожар в Исмаиллы потушен
22 ноября 2020 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi