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    ​МВД распространило информацию в связи с совершенным в Баку убийством

    Стреляввший в Надира Ибрагимова Ровшан Гасанов добровольно сдался полиции

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Мужчина, застреливший своего земляка из пистолета, добровольно сдался полиции.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

    Отмечается, что из Низаминского района столицы в больницу был доставлен житель Баку Надир Ибрагимов. Получивший огнестрельное ранение мужчина скончался в медицинском учреждении.

    Совершивший преступление на почве конфликта, земляк убитого, Ровшан Гасанов добровольно сдался, придя в 25-ое отделение полиции Низаминского РУП. Он также передал сотрудникам правоохранительных органов патроны и пистолет марки "Макаров", из которого стрелял.

    Расследование по факту продолжается.

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