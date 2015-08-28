​МВД распространило информацию в связи с совершенным в Баку убийством

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Мужчина, застреливший своего земляка из пистолета, добровольно сдался полиции.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

Отмечается, что из Низаминского района столицы в больницу был доставлен житель Баку Надир Ибрагимов. Получивший огнестрельное ранение мужчина скончался в медицинском учреждении.

Совершивший преступление на почве конфликта, земляк убитого, Ровшан Гасанов добровольно сдался, придя в 25-ое отделение полиции Низаминского РУП. Он также передал сотрудникам правоохранительных органов патроны и пистолет марки "Макаров", из которого стрелял.

Расследование по факту продолжается.