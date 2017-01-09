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    МВД распространило информацию об инциденте в бакинском офисе Iraq Airlines

    Изъят револьвер марки Кобальт с документами

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию об инциденте в офисе в Баку.

    Как сообщает Report, 7 января в офисе компании Iraq Airlines, расположенном на территории Хатаинского района, водитель компании, житель Баку Баширов Эльшан на почве конфликта застрелил менеджера по продажам Агали Али. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 37-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции, был задержан Э.Баширов, также изъят револьвер марки "Кобальт" с соответствующими документами.

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