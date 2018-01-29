МВД распространило информацию о задержании лиц, охотившихся на птиц, занесенных в "Красную книгу"

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Органами полиции продолжаются оперативные мероприятия в целях пресечения случаев незаконной охоты, нарушения правил ношения гражданского оружия, а также выявления и изъятия незаконного хранения боеприпасов.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в ходе соответствующих мероприятий сотрудников отделения полиции Агсуинского района, задержаны 5 человек, у которых изъяли охотничьи ружья.

Были задержаны три человека, занимавшиеся незаконной охотой на территории села Джафарли. В ходе расследований установлено, что это жители села Кендоба Заур Ибадов, Гахир Ибадов и Рамазан Магомедли.

У них изъяты 4 поголовья занесенных в "Красную книгу" стрепетов и три охотничьих ружья марки "ИЖ", два из которых были без соответствующих документов.

А на территории села Гаджигадирли сотрудниками полиции за незаконную охоту были задержаны местные жители, братья Рафик и Азер Ахмедовы.

У них изъяли охотничьи ружья марки БОРА и ТОЗ.

Оба факта расследуются следственными группами отделения полиции Агсуинского района.