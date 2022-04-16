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МВД распространило информацию о задержании блогера

МВД распространило информацию о задержании блогера Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило информацию о задержании в Баку блогера Джамиля Гулиева.
Происшествия
16 апреля 2022 г. 15:24
МВД распространило информацию о задержании блогера

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило информацию о задержании в Баку блогера Джамиля Гулиева.

В поступившем в Report сообщении пресс-службы МВД говорится:

"Житель Баку Джамиль Гулиев был задержан сотрудниками полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков и доставлен в 26-е отделение полиции Ясамальского района. При нем было обнаружено психотропное вещество метамфетамин, которое он приобрел для личного использования. Собранные материалы в отношении Джамиля Гулиева направлены в суд. По решению суда он был арестован в административном порядке на 2 месяца".

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