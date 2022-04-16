МВД распространило информацию о задержании блогера

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило информацию о задержании в Баку блогера Джамиля Гулиева.

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило информацию о задержании в Баку блогера Джамиля Гулиева.

В поступившем в Report сообщении пресс-службы МВД говорится:

"Житель Баку Джамиль Гулиев был задержан сотрудниками полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков и доставлен в 26-е отделение полиции Ясамальского района. При нем было обнаружено психотропное вещество метамфетамин, которое он приобрел для личного использования. Собранные материалы в отношении Джамиля Гулиева направлены в суд. По решению суда он был арестован в административном порядке на 2 месяца".