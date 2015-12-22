​МВД распространило информацию о вооруженном инциденте в поселке Локбатан

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило официальную информацию о вооруженном инциденте в поселке Локбатан.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, 21 декабря в 23:00 перед рестораном "Zeytə" в поселке Локбатан Гарадагского района произошел вооруженный инцидент.

После спора между жителем столицы Магеррамом Алиевым и неким Самиром с жителями поселка Адалятом Гасановым, Мехрабом Алиевым, Джамилем Гамидовым, Назимом Керимовым и Рафигом Керимовым, М.Алиев открыл огонь из ружья "Винчестер" и, нанеся им ранения различной степени тяжести, скрылся с места преступления.

Доставленных в больницу раненых отпустили после оказания им первой медицинской помощи.

Гарадагское РУП осуществляет необходимые оперативно-розыскные мероприятия.