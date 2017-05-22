МВД распространило информацию о совершенном в Билясуваре убийстве

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило информацию о совершенном в Билясуваре убийстве.

Как сообщает Report, 18 мая жительница билясуварского села Захметабад Ирада Расулова обратилась в правоохранительные органы с заявлением, в котором отмечала о возникновении у нее подозрений на то, что ее отец Тезебей Расулов был убит. В заявлении говорится, что после смерти мужчины 14 мая он был похоронен родственниками, которые не сообщили И. Расуловой о кончине отца.

Тело было эксгумировано и в ходе расследования выяснилось, что мужчину задушили.

В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве Т. Расулова его сын Рахиб.

По факту возбуждено уголовное дело.