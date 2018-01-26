МВД распространил заявление по поводу нападения на бензоколонку в Шеки

Баку. 26 января. REPORT.AZ. В ночь на 25 января в Шекинский РУП поступила информация о нападении на бензоколонку. Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники полиции незамедлительно приступили к расследованию происшествия. В ходе расследования стало известно, что примерно в 06:00 двое в масках сломали стекло подсобного помещения бензоколонки “Дэхнэ петрол” в селе Кичик Дэхнэ и, пригрозив оператору Азаду Мамедову расправой, потребовали выдать наличные. Однако, получив отпор, они скрылись с места происшествия.

В результате предпринятых мероприятий, “по горячим следам” был задержан один из подозреваемых в преступлении – житель села Кичик Дэхнэ Таджи Манафли. Сотрудники полиции обыскали принадлежащий ему автомобиль марки “ВАЗ-21074” и нашли в нем маски, сделанные из двух спортивных шапок, а также 1 нож, 1 скотч, спортивные брюки и куртку. Задержанные и найденные при них материальные улики были переданы следствию. По факту возбуждено уголовное дело. Шекинский РОП ведет расследование по факту.