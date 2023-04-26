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МВД распространил список предметов, запрещенных к проносу в фан-зону во время гонок

МВД распространил список предметов, запрещенных к проносу в фан-зону во время гонок Министерство внутренних дел (МВД) обнародовало список предметов, которые запрещено проносить в фан-зону во время соревнований Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Происшествия
26 апреля 2023 г. 11:08
МВД распространил список предметов, запрещенных к проносу в фан-зону во время гонок

Министерство внутренних дел (МВД) обнародовало список предметов, которые запрещено проносить в фан-зону во время соревнований Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, во время проведения соревнований запрещено проносить в фан-зону алкогольные напитки, все виды тары от напитков (кроме детских), еду, огнестрельное, холодное и другое небоевое оружие, фейерверки, воспламенители, лазерные фонари, ролики, скейтборды, сегвеи, велосипеды, самокаты, корзины для пикника, крупногабаритные предметы и рюкзаки, профессиональные устройства видеозаписи и фотокамеры с объективом длиной более 30 см и т.д.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Interior reveals list of items prohibited in F1 fan zone during race
Версия на азербайджанском языке DİN “Formula 1" yarışlarında azarkeş zonasına gətirilməsi qadağan olan əşyaların siyahısını yayıb

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