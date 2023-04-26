МВД распространил список предметов, запрещенных к проносу в фан-зону во время гонок

Министерство внутренних дел (МВД) обнародовало список предметов, которые запрещено проносить в фан-зону во время соревнований Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Министерство внутренних дел (МВД) обнародовало список предметов, которые запрещено проносить в фан-зону во время соревнований Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, во время проведения соревнований запрещено проносить в фан-зону алкогольные напитки, все виды тары от напитков (кроме детских), еду, огнестрельное, холодное и другое небоевое оружие, фейерверки, воспламенители, лазерные фонари, ролики, скейтборды, сегвеи, велосипеды, самокаты, корзины для пикника, крупногабаритные предметы и рюкзаки, профессиональные устройства видеозаписи и фотокамеры с объективом длиной более 30 см и т.д.