МВД: Распространенные в социальных сетях кадры нападения собаки на ребенка сняты не в Баку

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Не нашло своего подтверждения то, что распространенные в социальных сетях и некоторых новостных сайтах кадры нападения собаки на ребенка сняты в Баку".

Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник отдела пресс-службы министерства внутренних дел (МВД) по связям с общественностью и средствам массовой информации, полковник-лейтенант полиции Ильхам Бабаев.

Он сообщил, что это видео было снято не в Баку.

"Вопрос был рассмотрен и выяснилось, что это событие произошло несколько лет назад в зарубежной стране", - отметил И.Бабаев.

Отметим, что в социальных сетях и некоторых новостных сайтах отмечалось о том, что событие произошло в центре Баку.