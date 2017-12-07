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    МВД: Распространенные в социальных сетях кадры нападения собаки на ребенка сняты не в Баку

    Начальник отдела: Данный инцидент произошел в одной из зарубежных стран

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Не нашло своего подтверждения то, что распространенные в социальных сетях и некоторых новостных сайтах кадры нападения собаки на ребенка сняты в Баку".

    Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник отдела пресс-службы министерства внутренних дел (МВД) по связям с общественностью и средствам массовой информации, полковник-лейтенант полиции Ильхам Бабаев.

    Он сообщил, что это видео было снято не в Баку.

    "Вопрос был рассмотрен и выяснилось, что это событие произошло несколько лет назад в зарубежной стране", - отметил И.Бабаев.

    Отметим, что в социальных сетях и некоторых новостных сайтах отмечалось о том, что событие произошло в центре Баку.

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