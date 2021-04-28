МВД: Пять пациентов с коронавирусом выявлены в общественных местах

В настоящее время продолжаются следственные действия

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана 27 апреля на территории республики задержали в общественных местах 5 больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Сотрудники полиции провели с задержанными разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур. Полицейские проинформировали соответствующие органы здравоохранения о случившемся.

Возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса в отношении 1 человека. В настоящее время продолжаются следственные действия.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе МВД.