​МВД: Проводится расследование в связи с поджогом дома Асифа Мярзили

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В 37-м отделении полиции Хатаинского районного управления полиции проводится расследование в связи с попыткой поджога дома, принадлежащего Асифу Мамедову (Мярзили).

Об этом в ответ на запрос Report сообщил заместитель начальника пресс-службы министерства внутренних дел (МВД), полковник Эхсан Захидов.

Он отметил, что в Хатаинском районе неизвестные подожгли деревянное окно дома Асифа Мамедова: "Владелец дома потушил пламя. В результате частично сгорела оконная рама. На место происшествия вызваны сотрудники 37-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции. В настоящее время ведется расследование в связи с попыткой поджога дома".

Отметим, что Асиф Мярзили является главным редактором газеты Təzadlar.