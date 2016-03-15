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    ​МВД: Проводится расследование в связи с поджогом дома Асифа Мярзили

    Частично сгорела оконная рама

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В 37-м отделении полиции Хатаинского районного управления полиции проводится расследование в связи с попыткой поджога дома, принадлежащего Асифу Мамедову (Мярзили). 

    Об этом в ответ на запрос Report сообщил заместитель начальника пресс-службы министерства внутренних дел (МВД), полковник Эхсан Захидов. 

    Он отметил, что в Хатаинском районе неизвестные подожгли деревянное окно дома Асифа Мамедова: "Владелец дома потушил пламя. В результате частично сгорела оконная рама. На место происшествия вызваны сотрудники 37-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции. В настоящее время ведется расследование в связи с попыткой поджога дома". 

    Отметим, что Асиф Мярзили является главным редактором газеты Təzadlar.

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