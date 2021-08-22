О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД проводит следствие по факту избиения женщины в Гаджигабуле

МВД проводит следствие по факту избиения женщины в Гаджигабуле В социальных сетях распространилась информация о том, что жительницу Гаджигабульского района избил ее зять, а полиция отказывается рассматривать это дело
Происшествия
22 августа 2021 г. 13:06
МВД проводит следствие по факту избиения женщины в Гаджигабуле

В социальных сетях распространилась информация о том, что жительницу Гаджигабульского района избил ее зять, а полиция отказывается рассматривать это дело.

В региональной Ширванской группе пресс-службы МВД Азербайджана Report информацию опровергли.

Как отмечается, в районное отделение полиции поступила информация о том, что в Гаджигабульскую районную центральную больницу с ранением в области лица обратилась жительница района Сурия Худаярова. Потерпевшая и ее дочери также обратились в полицию и рассказали о данном инциденте.

Сотрудники полиции незамедлительно начали выяснение обстоятельств и допросили родственников потерпевшей. В результате факт избиения С.Худаяровой ее зятем, М.Назаровым, подтвердился.

По факту ведется следствие, по итогам которого инциденту будет дана правовая оценка.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DİN: Hacıqabulda qadının kürəkəni tərəfindən döyülməsi faktı araşdırılır

Экслюзивные новости

Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
20 августа 2021 г. 17:47
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
20 августа 2021 г. 17:40
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05
Главный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
ФотоГлавный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
20 августа 2021 г. 16:26
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
19 августа 2021 г. 16:38
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
18 августа 2021 г. 18:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi