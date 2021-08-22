МВД проводит следствие по факту избиения женщины в Гаджигабуле

В социальных сетях распространилась информация о том, что жительницу Гаджигабульского района избил ее зять, а полиция отказывается рассматривать это дело.
В региональной Ширванской группе пресс-службы МВД Азербайджана Report информацию опровергли.
Как отмечается, в районное отделение полиции поступила информация о том, что в Гаджигабульскую районную центральную больницу с ранением в области лица обратилась жительница района Сурия Худаярова. Потерпевшая и ее дочери также обратились в полицию и рассказали о данном инциденте.
Сотрудники полиции незамедлительно начали выяснение обстоятельств и допросили родственников потерпевшей. В результате факт избиения С.Худаяровой ее зятем, М.Назаровым, подтвердился.
По факту ведется следствие, по итогам которого инциденту будет дана правовая оценка.