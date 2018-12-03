МВД проводит расследование касательно видеоролика о женщине, которую обстриг муж

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел прокомментировало распространенный в соцсетях видеоролик о молодой женщине, которую в наказание обстриг муж.

Замначальника пресс-службы министерства Орхан Мансурзаде сообщил Report, что после распространения данного видео в СМИ и социальных сетях было проведено расследование и установлены личности этих лиц.

Мать женщины, жительница Мингячевира Х.Малышова 1 декабря обратилась в городское отделение полиции, заявив, что были унижены честь и достоинство ее семьи и дочери, нарушена неприкосновенность частной жизни, попросила наказать виновных.

Расследование установило, что женщина, создавшая в апреле 2013 года семью с родившимся в Гяндже и являющимся ныне гражданином Российской Федерации Э.Гасановым, в течение двух лет проживала с мужем и членами его семьи в российском городе Кисловодск в Ставропольском крае.

Однако в октябре 2015 года из-за проблем в отношениях с мужем она с малолетним ребенком вернулась жить к матери. В сентябре этого года родители ее мужа вновь отвезли невестку в Российскую Федерацию, в конце того же месяца из-за подозрений и ревности мужа вновь возникли проблемы.

Э.Гасанов по адресу проживания в городе Кисловодск при помощи матери и старшего брата обстриг женщину и записал это на видео. В настоящее время в Мингячевирском городском отделении полиции ведется расследование и в зависимости от результатов вопросу дадут юридическую оценку.

Хафиз Гейдаров