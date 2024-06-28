МВД провело операцию по борьбе с нелегалами: задержаны 25 иностранцев

Правоохранительные органы Азербайджана провели операцию по борьбе с нелегальной миграцией, задержаны 25 граждан иностранных государств.

Правоохранительные органы Азербайджана провели операцию по борьбе с нелегальной миграцией, задержаны 25 граждан иностранных государств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

По итогам расследования было установлено, что нелегалов привезли в Азербайджан обманом. Им обещали нелегальный переход в европейские страны через Азербайджан в обмен на деньги.

В отношении задержанных составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

С начала 2024 года сотрудники Управления по борьбе с незаконной миграцией задержали 127 иностранных граждан, находившихся в стране без соответствующих разрешительных документов.