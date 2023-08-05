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МВД: В Баку арестованы члены банды, доставившие из Ирана 73 кг наркотиков

МВД: В Баку арестованы члены банды, доставившие из Ирана 73 кг наркотиков Арестованы члены организованной группы, доставившие из Ирана в Азербайджан 73 кг наркотиков.
Происшествия
5 августа 2023 г. 10:15
МВД: В Баку арестованы члены банды, доставившие из Ирана 73 кг наркотиков

Арестованы члены организованной группы, доставившие из Ирана в Азербайджан 73 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий, проведенных на территории города Баку, были задержаны Наиг Гаджиев (1987 г.р.), а также ранее судимые - Юсиф Гусейнов (1990 г.р.) и Рамид Абдуллаев (1985 г.р.).

У подозреваемых было изъято 21 кг сильнодействующих наркотических средств, 4 кг опиатов, 41 кг сушеной марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 7 кг метамфетамина, в общей сложности 73 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 1500 таблеток "метадон".

Выяснилось, что Н.Гаджиев, Ю.Гусейнов и Р.Абдуллаев по предварительному сговору с целью заработка доставляли наркотические средства и психотропные вещества из придорожного тайника на территории Гарадагского района для частного лица от гражданина Ирана по прозвищу "Рза".

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении членов банды избрана мера пресечения в виде ареста, продолжаются оперативно-розыскные, оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN Bakıda əməliyyat keçirib, İrandan 73 kq narkotik vasitə gətirən dəstə üzvləri həbs olunub

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