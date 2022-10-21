МВД: Проведение незаконных пикетов в Баку будет предотвращено

Проведение незаконных пикетов в Баку будет предотвращено.

Проведение незаконных пикетов в Баку будет предотвращено.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел Зейни Гусейнов.

"Исполнительная власть города Баку не сочла целесообразным проведение пикета Партии Народного фронта Азербайджана перед зданием Исполнительной власти. Несмотря на это, группа членов этой партии делится информацией в социальных сетях о проведении пикета.

Поскольку место, предназначенное для пикета, - это территория, где расположены учебные заведения, отмечается интенсивное движение транспорта и высокая плотность населения, проведение акции в этом месте считается невозможным.

Напоминаем, что организаторы несут ответственность за проведение массовых мероприятий в местах, не разрешенных законодательством", - сказал представитель МВД.