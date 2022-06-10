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МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные

МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные Управление государственной дорожной полиции города Баку призывает граждан добираться до центра столицы только на общественном транспорте.
Происшествия
10 июня 2022 г. 09:52
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные

Управление государственной дорожной полиции города Баку призывает граждан добираться до центра столицы только на общественном транспорте.

В ответ на запрос Report старший инспектор Управления майор Араз Аскерли отметил, что это связано с ограничением движения на ряде улиц и проспектов Баку в связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1.

"Гражданам следует как можно меньше пользоваться личными автомобилями, особенно в районе проведения гонок. Просим прибывающих из регионов граждан добираться до столицы не на личных автомобилях, а с использованием регулярных междугородних маршрутов.

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Версия на азербайджанском языке DYP: “Vətəndaşlarımızdan ictimai nəqliyyatdan istifadəyə üstünlük vermələrini xahiş edirik”

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