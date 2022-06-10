МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные

Управление государственной дорожной полиции города Баку призывает граждан добираться до центра столицы только на общественном транспорте.
В ответ на запрос Report старший инспектор Управления майор Араз Аскерли отметил, что это связано с ограничением движения на ряде улиц и проспектов Баку в связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1.
"Гражданам следует как можно меньше пользоваться личными автомобилями, особенно в районе проведения гонок. Просим прибывающих из регионов граждан добираться до столицы не на личных автомобилях, а с использованием регулярных междугородних маршрутов.