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МВД о видеокадрах с участием педагога Лянкяранского госуниверситета

МВД о видеокадрах с участием педагога Лянкяранского госуниверситета Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) прокомментировало распространенные в соцсетях видеокадры с участием преподавателя Лянкяранского государственного университета, в которых он делает непристойные предложения студенткам.
Происшествия
3 мая 2022 г. 12:44
МВД о видеокадрах с участием педагога Лянкяранского госуниверситета

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) прокомментировало распространенные в соцсетях видеокадры с участием преподавателя Лянкяранского государственного университета, в которых он делает непристойные предложения студенткам.

Как сообщил Report главный инспектор Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант Магомед Рзаев, министерство осведомлено о распространенных кадрах.

По его словам, в Лянкяранском РУП ведется расследование: "Детали станут известны после тщательного разбирательства".

Напомним, что в социальной сети распространились видеокадры с участием преподавателя Лянкяранского государственного университета Эльшада Рагимова, в которых он делает студенткам непристойные предложения взамен выставления высоких оценок.

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Версия на азербайджанском языке DİN universitet müəllimi ilə bağlı yayılan iddialara münasibət bildirib

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