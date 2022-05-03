МВД о видеокадрах с участием педагога Лянкяранского госуниверситета

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) прокомментировало распространенные в соцсетях видеокадры с участием преподавателя Лянкяранского государственного университета, в которых он делает непристойные предложения студенткам.

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) прокомментировало распространенные в соцсетях видеокадры с участием преподавателя Лянкяранского государственного университета, в которых он делает непристойные предложения студенткам.

Как сообщил Report главный инспектор Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант Магомед Рзаев, министерство осведомлено о распространенных кадрах.

По его словам, в Лянкяранском РУП ведется расследование: "Детали станут известны после тщательного разбирательства".

Напомним, что в социальной сети распространились видеокадры с участием преподавателя Лянкяранского государственного университета Эльшада Рагимова, в которых он делает студенткам непристойные предложения взамен выставления высоких оценок.