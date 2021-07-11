МВД прокомментировало слухи об избиении инвалида войны

В социальных сетях распространилась информация об избиении сотрудниками пост-патрульной службы Эльвина Бадалова, которого называют инвалидом войны, вблизи станции метро "Низами"

В социальных сетях распространилась информация об избиении сотрудниками пост-патрульной службы Эльвина Бадалова, которого называют инвалидом войны, вблизи станции метро "Низами".

Сообщается, что сотрудники ППС якобы избили сидевшего на обочине дороги Э.Бадалова, в результате чего инвалиду стало плохо, и пришлось вызывать скорую помощь. Также отмечается, что Бадалова с супругой продержали в отделении 3 часа, где, оказав физическое воздействие, заставили отказаться от подачи жалобы.

Глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов заявил Report, что данная информация неверна: "Находившиеся на территории граждане обратились к сотрудникам пост-патрульной службы и сообщили о конфликте между мужчиной и женщиной. Сотрудники полиции хотели отвезти конфликтующих в 27-ое отделение полиции, но человек по имени Э.Бадалов оказал сопротивление и лег на землю. На место происшествия был вызван второй автомобиль пост-патрульной службы.

Когда мужчину и женщину доставили в отделение, выяснилось, что они поженились месяц назад, и конфликт вспыхнул из-за того, что женщина пошла в магазин без разрешения мужа.

Конфликт был улажен в отделении полиции, после чего граждане написали объяснительную о том, что не имеют друг к другу претензий, и были отпущены", - заявил Э.Захидов.