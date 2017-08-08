МВД прокомментировало распространившуюся информацию о похищении детей

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В социальных сетях распространилась информация о появлении угрозы для матерей и детей на улицах и парках столицы, о двух женщинах, которые подходят к матерям и расспрашивают о здоровье детей, о похищении несколько дней назад ребенка после осведомления о состоянии его здоровья и предположения, что данные женщины являются торговцами органами.

Как сообщил Report начальник отдела пресс-службы МВД Ильхам Бабаев, распространенная в соцсетях и даже ряде новостных сайтов информация - слухи и ложь: "Распространение в прессе услышанных там и тут слов, чьих-то предположений с целью создания ажиотажа и сенсации не что иное как безуспешная попытка сбить людей с толку. Я с уверенностью заявляю, что в последние дни в органы полиции не поступало никаких жалоб или обращений такого содержания".

Начальник отдела подчеркнул, что граждане при столкновении с любым видом правонарушения или преступления должны сразу же обращаться в Call-центр 102 МВД или соответствующие органы полиции.