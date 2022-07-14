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МВД прокомментировало обвинения участника Отечественной войны

МВД прокомментировало обвинения участника Отечественной войны Житель села Варлы Сальянского района, участник Отечественной войны Камиль Мамедов в своем видеообращении, опубликованном 13 июля в социальной сети, заявил, что якобы подвергся давлению со стороны сотрудников исполнительной власти района и отдела полиции.
Происшествия
14 июля 2022 г. 11:57
МВД прокомментировало обвинения участника Отечественной войны

Житель села Варлы Сальянского района, участник Отечественной войны Камиль Мамедов в своем видеообращении, опубликованном 13 июля в социальной сети, заявил, что якобы подвергся давлению со стороны сотрудников Исполнительной власти района и отдела полиции.

Как сообщил Report начальник отдела пресс-службы МВД Зейни Гусейнов, обвинения Мамедова беспочвенны.

По словам Гусейнова, что К.Мамедов окружен вниманием и заботой: "Ему выделены приусадебный участок площадью 12 соток и 50 соток земли под посев. В то же время он обеспечен работой в ветеринарном отделе Центра аграрного развития, выделена материальная помощь. Несмотря на все это, К.Мамедов обратился с заявлением в районное отделение полиции в августе прошлого года, заявив, что представитель Исполнительной власти села оскорбил его. В ходе расследования этот факт не нашел подтверждения. Поскольку он продолжает жаловаться, его снова вызвали в отдел полиции, где с ним провели соответствующие беседы. После этого К.Мамедов вновь подал заявление, в котором отметил, что не имеет никаких претензий. В отделе в отношении него не было совершено никаких незаконных действий, проявлены внимание и уважение".

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Версия на азербайджанском языке DİN Vətən müharibəsi iştirakçısının iddialarına münasibət bildirib

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