МВД прокомментировало информацию о раздаче детям перед школой в Баку конфет, содержащих наркотические вещества

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел выразило отношение к распространенной некоторыми сайтами информации, основываясь на переписки в социальных сетях граждан, о том, что якобы напротив одной из школ Баку детям раздают конфеты, содержащие наркотические вещества.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, эта распространенная информация, вызвавшая беспокойство общественности, не имеет никаких оснований.

В сообщении МВД отмечается, что подобная дезинформация провокационного характера, рассчитанная на введение граждан страны в замешательство, ранее распространялась и в связи с другими школами столиц некоторых стран, а в последний раз была связана с одной из школ казахстанского города Актау: "Но ни одно из этих сообщений не нашло своего подтверждения в ходе расследования.

Мы еще раз заявляем, что безопасность всех учебных заведений Баку, включая указанную школу, обеспечивается как современными камерами видеонаблюдения, так и службой охраны полиции и со стороны других структур. Также следует отметить, что до сегодняшнего дня ни в одной средней школе или другом учебном заведении на территории страны не зарегистрировано ни одного факта раздачи или продажи школьникам продовольственной и пищевой продукции наркотического содержания.

Поэтому мы призываем граждан не верить подобным вымышленным и необоснованным слухам, не делиться ими в социальных сетях и сообщать информацию о правонарушениях, с которыми они столкнулись, в call-центр 102 или в территориальные органы полиции".