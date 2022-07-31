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МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq

МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq Некоторые новостные сайты опубликовали необоснованные статьи о наличии больших пробок на дорогах во время проведения II фестиваля Yaylaq и пребывании граждан в пробке в Гейгельском районе.
Происшествия
31 июля 2022 г. 12:26
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq

Некоторые новостные сайты опубликовали необоснованные статьи о наличии больших пробок на дорогах во время проведения II фестиваля Yaylaq и пребывании граждан в пробке в Гейгельском районе.

Как передает Report, об этом заявил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов.

Отмечается, что в связи с проведением в Гейгельском районе праздника, сотрудники полиции перешли на усиленный режим работы, регулярно принимаются соответствующие меры в целях охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения.

"Эти меры включают поочередное впускание транспортных средств, подъезжающих к территории фестиваля", - говорится в сообщении.

Указывается, что место проведения фестиваля находится в гористой местности, дорога в этом районе односторонняя, извилистая.

"По этой причине даже в обычные дни в этом районе необходимо двигаться с небольшой скоростью. Кроме того, из-за вчерашнего вечернего дождя горожане одновременно покинули территорию фестиваля.

Однако и в это время были приняты надлежащие меры безопасности и обеспечено передвижение граждан в безопасном и организованном порядке. Уголовных и административных правонарушений во время проведения фестиваля зафиксировано не было, в том числе и дорожно-транспортных происшествий", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке DİN: “Yaylaq Festivalında tıxac və vətəndaşların yolda qalması xəbərləri əsassızdır”

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